Украинский школьник избил учительницу музыки из-за того, что она хотела забрать у него смартфон.

Шестиклассник играл во время урока на телефоне и матерился, сообщает "Наше місто".

Преподаватель подошла к школьнику и забрала у него смартфон - тогда подросток набросился на учительницу музыки с кулаками.

"Все руки, грудная клетка и живот покрыты кровоподтеками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребенок", - рассказала дочь учительницы.

Сейчас в школе проводят проверку и делом занялись правоохранительные органы.

Ранее возмущенный украинец показал обед, которым кормят его сына в школе - такой едой явно сыт не будешь.

Автор жалобы заявил, что от такого легкого супа, каши, пряника и чая у ребенка точно не появится энергия для обучения.

Украинцы отмечают, что таким меню кормить детей должно быть стыдно.

"Еще один родитель "похвастался" сытными обедами своего сына в школе. Мужчина негодует по поводу того, что дети в школе должны получать энергию от "супчика, кашки, пряничка и чайка". Пользователи в сети присоединились к критике школы за такое меню, отметив, что в наше время экономить на детях должно быть стыдно", - говорится в сообщении.

Напомним, что каникулы в украинских школах решили перенести: появилось заявление МОН и новая дата

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