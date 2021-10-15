В Запорожье водитель маршрутки обматерил льготника, который хотел проехать в транспорте бесплатно.

"Оплачивай проезд, я тебе говорю! Льготы отменили", - эмоционально говорит маршрутчик пассажиру, который хотел воспользоваться своим правом льготного проезда, передает "ТСН".

Маршрутчику сделали замечание пассажиры, чтобы он внимательнее смотрел на дорогу.

"Я тебе сейчас посмотрю вперед - всю жизнь только вперед смотреть будешь. Быдло е****ое", - дерзко ответил водитель.

Потом маршрутик пригрозил, что высадит из салона всех пассажиров, если льготник не выйдет добровольно.

"Я тебе говорю, выйди отсюда, б***ь, выйди, я тебе еще раз говорю. На выход все. Либо он выходит, либо мы не едем", - кричал водитель.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки на Одесчине обозвал бойца АТО.

Инцидент произошел в маршрутке №25. Боец АТО предоставил льготное удостоверение участника боевых действий.

Водитель возмутился и нагрубил военному: "как вы за**али со своими удостоверениями. Иди на х *ен отсюда."

Спустя какое-то время активисты нашли водителя, провели с ним "воспитательную беседу", сообщил общественный деятель Демьян Ганул в соцсети.

Напомним, что пассажиры устроили замес в маршрутке из-за сумки: видео драки.

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