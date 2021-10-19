Первый "Холостяк" и победитель американских "Танців з зірками" Макс Чмерковский, а сейчас судья украинского проекта, рассказал о травме, которая могла ему обойтись очень дорого.

Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский является популярным танцором и постоянным участником американских "Танців з зірками", а также чемпион латинских танцев. Макс также был главным героем украинского шоу "Холостяк", а в последнем сезоне украинских "Танців з зірками" Чмерковского пригласили в качестве судьи.

Слава Демин несколько дней назад решил взять интервью у звездного судьи "Танців" Максима Чмерковского. Запись интервью появилась на ютуб-канале "Люкс ФМ". Танцор во время общения разоткровенничался о травме, которая у него была в детстве:

"Я себе чуть не оторвал ногу и все остальное. В 12 лет сломал ногу, влетел в столб на санках и у меня чуть не оторвало ногу, ну такое было", - начал Чмерковский.

"Один раз выпал снег в 92-93-м году в Одессе, очень много снега выпало и второго января мы пошли покататься на санках и вот я докатался", - дополнил Макс.

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