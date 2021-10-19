В зоне риска те, кто болеют диабетом, атеросклерозом, пациенты с лишним весом и те, кто курит - осложнение случается в разгаре болезни и после полного выздоровления.
Об этом рассказали врачи КНП "Восьмая городская клиническая больница" во Львове на своей странице в Facebook.
В частности, во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом. Это произошло из-за того, что в инфицированных случились осложнения — возникли тромбозы. Тромбозы, как осложнения, стали чаще появляться у украинцев.
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Медики отмечают, что сейчас вирус становится агрессивным и это не очередные "страшилки".
Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений.
Как объясняют медики, коронавирус вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, так как вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию.
После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях.
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