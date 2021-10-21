У него есть свои особенности

Недавно был обнаружен новый штамм, который уже назвали "Дельта плюс" — и у него есть свои особенности протекания болезни при этом варианте.

Группы риска остались такими же – это люди с избытком веса, сопутствующими сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, диабетом. Об этом написал львовский врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.

По словам медика, новая версия штамма Дельта уже может быть в Украине. Однако, на данный момент, нет данных о подтверждениях этого штамма в лабораториях.

"Новый штамм просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений" — объяснил Жиравецкий.

Врач Тарас Жиравецкий подтвердил, что ход коронавируса при новом штамме спрогнозировать труднее. Также отметил, что Дельта плюс больше обезвоживает и может вызвать воспаление в сердечной мышце.

К симптомам нового варианта мутации вируса он отнес:

высокую температуру, которая длится до 10 дней; тошноту и снижение аппетита; изнурительный сухой кашель; сильную боль в спине; диарею (возможна не с первого дня); головную боль; трудно дышать при нормальной сатурации; у возрастных пациентов быстро падает сатурация; показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются; без УЗИ и КТ трудно отследить ситуацию, анализы и сатурация могут быть нормальными, но ухудшиться через несколько часов;

обоняние и вкус исчезают.

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