Недавно был обнаружен новый штамм, который уже назвали "Дельта плюс" — и у него есть свои особенности протекания болезни при этом варианте.
Группы риска остались такими же – это люди с избытком веса, сопутствующими сердечно-сосудистыми, аутоиммунными заболеваниями, диабетом. Об этом написал львовский врач Тарас Жиравецкий в своем Telegram-канале.
По словам медика, новая версия штамма Дельта уже может быть в Украине. Однако, на данный момент, нет данных о подтверждениях этого штамма в лабораториях.
"Новый штамм просто выматывает пациента и создает условия для того, чтобы появилось больше осложнений" — объяснил Жиравецкий.
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Врач Тарас Жиравецкий подтвердил, что ход коронавируса при новом штамме спрогнозировать труднее. Также отметил, что Дельта плюс больше обезвоживает и может вызвать воспаление в сердечной мышце.
К симптомам нового варианта мутации вируса он отнес:
- высокую температуру, которая длится до 10 дней;
- тошноту и снижение аппетита;
- изнурительный сухой кашель;
- сильную боль в спине;
- диарею (возможна не с первого дня);
- головную боль;
- трудно дышать при нормальной сатурации;
- у возрастных пациентов быстро падает сатурация;
- показатели ц-реактивного белка и ферритина быстро повышаются;
- без УЗИ и КТ трудно отследить ситуацию, анализы и сатурация могут быть нормальными, но ухудшиться через несколько часов;
обоняние и вкус исчезают.
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