Учебные заведения переходят на онлайн обучение несмотря на вакцинированных преподавателей и учителей

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Министерство образования Украины рекомендует заведениям высшего, профессионального и профессионально-технического образования перейти на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

В частности в сообщении отмечается, что учебным заведениям рекомендовано учиться удаленно уже со следующего понедельника, 25 октября. И, предварительно, до 15 ноября.

Что касается школ, то как отметил Сергей Шкарлет, со следующей недели местные власти самостоятельно будут решать, какую форму обучения выбрать.

В то же время министр образования обратился с просьбой вакцинироваться.

"Призываю всех педагогов, соискателей образования и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно. Вакцинироваться, то есть защитить себя от высоких рисков заболевания, сегодня может каждый!",- написал Сергей Шкарлет.

Известно, что в Киеве осенние каникулы начнут раньше запланированных. Киевские школьники будут отдыхать две недели начиная с 23 октября.

В некоторых регионах Украины уже сообщили, что дистанционное обучение в школах будет длиться от одной до четырех недель.

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