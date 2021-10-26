Злату Загорюк нашли мертвой в постели в собственном доме в Италии, когда приехала "скорая", врачи спасти ее уже не смогли - женщина была убита.

Суд признал виновным в смерти 32-летней украинки Златы Загорюк ее 38-летнего мужа Александра. Женщину нашли мертвой 7 июля 2019 года в собственном доме в Италии, на ее теле были раны и кровоподтеки.

Об этом рассказала сестра погибшей Лилия Вакарюк, сообщает Суспильне.

Обвинение считает, что женщина погибла из-за удара по голове. В смерти подозревали ее мужа Александра. Впоследствии суд признал его виновным в домашнем насилии и смерти жены и приговорил к 16 годам заключения. Но он сбежал из страны и теперь находится в международном розыске.

Также он должен уплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка и 60 тысяч евро в пользу матери погибшей.

Кроме Александра Загарюка, осудили компаньона его матери. Его обвинили в содействии побега мужчины в Украину незадолго до ареста.

Итальянские СМИ пишут о том, что муж бил ее уже долгие годы. При этом Злата никогда не вызывала в полицию, но собирала фотографии побоев.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

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