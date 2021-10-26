Украинский музыкант и продюсер, бывший лидер группы "Грибов" и создатель "Quest Pistols" Юрий Бардаш признался, что не знает, как на этот вопрос можно отвечать по-другому.

Артисту понадобилось время, чтобы понять, что полуостров на самом деле оккупирован. Своей новой точкой зрения бывший лидер группы "Грибы" поделился с Дмитрием Гордоном в эксклюзивном интервью.

Журналист спросил у музыканта, сумел ли он для себя понять, чей полуостров Крым.

"Спасибо за вопрос. В слове "поняли" есть определенный период времени, который пошел на осознание. Это 100%. Для меня Крым, конечно, украинский. Всегда им был и должен оставаться. Как может быть по-другому? Пришли люди и просто его забрали", – ответил музыкант.

Ранее Юрий заявлял, что жители полуострова не были против того, чтобы их земли оккупировали, ведь не сопротивлялись. За антиукраинские заявления российскому журналисту Юрию Дудю он попал в базу "Миротворец".

Стоит напомнить, что официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Напомним, что украинский музыкант Бардаш обвинил Украину за беспредел на Донбассе.

Как сообщала Politeka, знаменитый украинец Бардаш пожаловался на "беспредел" в стране.

Также Politeka писала, что продюсер группы «Грибы» устроил публичные разборки с женой.