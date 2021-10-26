На днях "красных" зон в Украине станет больше

Пик заболеваемости на коронавирус следует ожидать через две-три недели. Такой прогноз дала ведущая инфекционистка Министерства здравоохранения Ольга Голубовская в эфире телеканала " Украины 24 ".

Сегодня в стране сложилась непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в больницах. Особенно это касается регионов, которые сейчас находятся в "красной" зоне карантина.

Поэтому специалист Минздрава не исключает, что в ближайшее время Украина "покраснеет" вся. И ситуация будет более сложной, чем белая весной этого года.

"Уже через 2-3 недели начнется пик заболеваемости. И если сейчас ситуация сложная, но не катастрофическая. Однако через некоторое время врачебная система будет перегружена", - рассказала Ольга Голубовская.

И хотя еще в начале лета чиновники и медики предсказывали, что осень будет тяжелее весну, большинство украинцев к их словам не прислушались.

"Самый большой провал состоялся летом этого года, потому что ситуация была очень спокойной. Однако время, к сожалению, упущено" - подчеркнула инфекционистка Минздрава.

Поэтому сейчас процесс остановить практически невозможно и ожидать, что количество больных будет меньше не стоит.

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