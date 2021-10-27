За минувшие сутки прививки сделали около 300 тысяч украинцев.

За последние сутки, на утро 27 октября, в Украине было зафиксировано 22 574 новых случаев заболеваемости COVID-19. Среди них. коронавірусну инфекции диагностировали у 1532 детей и 399 медработников.

Такие данные сообщает Министерство здравоохранения Украины .

За минувшие сутки в больницы страны были госпитализированы 5925 человек. Медики зафиксировали 692 летальных случая.

Напомним, что 26 октября было зафиксировано 734 смертей от COVID-19 и осложнений после него.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).

Также, за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество лиц, что было вакцинировано - 291 тыс. граждан

На сегодня в красной зоне находится восемь областей. Однако в Минздраве не исключают, что в ближайшее время количество регионов значительно увеличится.

Местные власти самостоятельно принимают решение о новых ограничениях. Так, в Харьковской области запрещено проводить любые массовые мероприятия, все учащиеся общеобразовательных школ, кроме начальных классов переведены на дистанционное обучение.

Во Львове регулярно мобильные группы проводят проверку соблюдения карантинных мер и в случае их нарушения заведение закрывается.

В городе также введено дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов. Начальная школа и дошкольные учреждения работают в обычном режиме.

Напомним, вирус унес рекордное количество жизней в Украине: тревожная статистика.

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