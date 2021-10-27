За последние сутки, на утро 27 октября, в Украине было зафиксировано 22 574 новых случаев заболеваемости COVID-19. Среди них. коронавірусну инфекции диагностировали у 1532 детей и 399 медработников.
Такие данные сообщает
За минувшие сутки в больницы страны были госпитализированы 5925 человек. Медики зафиксировали 692 летальных случая.
Напомним, что 26 октября было зафиксировано 734 смертей от COVID-19 и осложнений после него.
Редкое фото семьи Софии Ротару до трагедии всплыло в Сети: "Жаль, что так рано ушел"
«Тайная жена» Винника в экстра-коротких шортах показала, как нужно выглядеть в 47 лет: «Какие ножки»
Тепло напоследок побалует украинцев, когда ждать +18: прогноз синоптика
В Раде готовятся к отмене "летнего времени": сделано важное заявление
Изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой: "Мне до одного места..."
Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).
Также, за прошедшие сутки зафиксировано наибольшее количество лиц, что было вакцинировано - 291 тыс. граждан
На сегодня в красной зоне находится восемь областей. Однако в Минздраве не исключают, что в ближайшее время количество регионов значительно увеличится.
Местные власти самостоятельно принимают решение о новых ограничениях. Так, в Харьковской области запрещено проводить любые массовые мероприятия, все учащиеся общеобразовательных школ, кроме начальных классов переведены на дистанционное обучение.
Во Львове регулярно мобильные группы проводят проверку соблюдения карантинных мер и в случае их нарушения заведение закрывается.
В городе также введено дистанционное обучение для учащихся 5-11 классов. Начальная школа и дошкольные учреждения работают в обычном режиме.
Напомним, вирус унес рекордное количество жизней в Украине: тревожная статистика.
Как сообщала Politeka, в Минздраве озвучили прогноз по заболеваемости ковидом: "самый большой провал у нас..."
Также Politeka писала, новые правила карантина вступили в силу, автобусы отменяют рейсы: боятся штрафов.