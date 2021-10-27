Куски от машин разлетелись на несколько метров

Правоохранители продолжают расследовать ужасное ДТП, произошедшее в Харькове вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости, пренебрегая красным сигналом светофора, снес Chevrolet Aveo.

Об этом рассказывается в выпуске ТСН.Утро .

В результате аварии один человек погиб, а трое получили травмы различной тяжести. Весь процесс столкновения можно отследить благодаря уличным камерам видеонаблюдения.

Как отмечают правоохранители, водитель Infiniti на большой скорости, пытаясь проскочить оживленный перекресток протаранил Chevrolet Aveo. Удар был такой силы, что оно пролетело на несколько метров.

"Обе машины превратились в сплошной лом. Также во время столкновения получила механические повреждения белая Skoda. Но. к счастью в ней не было ни пассажиров, ни водителя", — отмечает заместитель руководителя управления полиции Харьковской области Сергей Чиж.

Очевидцы рассказывают, что грохот был очень сильный, а обломки от поврежденных автомобилей разлетелись вокруг на несколько метров.

Водитель Chevrolet Aveo умер мгновенно. А водителя и двух пассажиров Infiniti доставили в больницу.

Как рассказывают свидетели ДТП, один из участников автотрассы был без сознания когда его грузили в карету "скорой помощи", другой сначала тоже не подавал признаков жизни, но впоследствии начал шевелиться. По сообщению медиков, водитель Infiniti сейчас находится в реанимации.

"Девушка с Infiniti была в шоковом состоянии. Она постоянно плакала и жаловалась на боль в животе", — рассказывают свидетели.

На место ужасного ДТП почти сразу приехали родственники погибшего водителя. По их словам, он был опытным и аккуратным водителем. Сын погибшего надеется, что виновник аварии получает соответствующее наказание и не будет никаких отмазок.

Хотя правоохранители не разглашают личность водителя Infiniti, в местных пабликах уже появилась информация, что за рулем находился несовершеннолетний. Дорогую иномарку не так давно ему подарили родители. По крайней мере в социальных сетях он неоднократно публиковал фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД.

Правоохранители расследуют ДТП, как нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Напомним, новая трагедия в Харькове, выяснилась личность 16-летнего "брата Зайцевой":"Машину на днях купили родители"

Напомним, что смертельное ДТП произошло на перекрестке в Харькове, появилось видео.

Как сообщала Politeka, в трамвае на глазах у пассажиров произошла трагедия: спасти не удалось.

Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.