Власти не могут назвать точное количество украинцев, которые успели воспользоваться поддельным приложением.

В Запорожской области правоохранители задержали 21-летнего парня, который создал фейковую копию приложения "Дія".

Об этом сообщает прессслужба Офиса Генерального прокурора .

По данным правоохранителей, в сети интернет фэйковая "Дія" продавалась за 100 грн. Разработчик продавал доступ через свой Telegram-канал. Поэтому купив ее и изменив возраст, несовершеннолетние украинцы могли покупать себе алкоголь и сигареты. Кроме того, с помощью приложения можно было создать водительские права и даже попытаться выехать за границу по поддельному ковид-сертификату.

Как сообщили в офисе Генпрокурора, во время обысков в помещении задержанного было изъято компьютерную технику, банковские карты и мобильные телефоны.

За несанкционированное вмешательство в автоматизированную систему горе-программисту грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, его клиенты также могут получить наказание. Согласно действующему законодательству им "светит" от 17 тыс. гривен штрафа до лишения свободы.

Напомним, ищут на рынках и в транспорте: на поиск нарушителей бросились 1200 патрулей, сделано предупреждение.

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