На днях заканчиваются традиционные осенние каникулы, которые в некоторых областях начались досрочно из-за резкого скачка заболеваемости на коронавирус.
Поэтому сегодня у школьников и их родителей все чаще возникают вопросы: когда закончится первый семестр и сколько будет дней отдыха, пишет
Согласно официальным данным, зимние каникулы должны начаться 25 декабря 2021 года, а закончится 9 января 2022 года.
Традиционно, это самые длинные каникулы (не считая летних) в учебном году.
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Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Так из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине, в Министерстве образование и науки уже сейчас рассматриваются различные варианты переноса каникул и корректировки учебного времени.
Как отметил, министр образования Сергей Шкарлет, в ведомстве ищут максимально удобные вариант решения этой проблемы, чтобы образовательный процесс не остановился и дети не остались без качественного образования.
Следует отметить, что украинские школы могут самостоятельно решать, когда начинать каникулы, а когда их заканчивать.
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