Каждый сталкивался с тем, что его обманывали в супермаркете - украинцы нередко сообщают о покупке просроченного товара, о недовесе, о двойных ценниках.

Список хитростей, к которым прибегают супермаркеты Украины, раскрыл "Обозреватель".

Разная цена на весах в зале и на кассе. При самостоятельном взвешивании товара в зале вы можете увидеть одну цену, а на кассе по факту она окажется совершенно другой. Помимо этого, продукты, которые взвешиваются, могут "переоцениваться" прямо на кассе.

Также в чеке могут "случайно" появляться дополнительные товары. Невнимательный покупатель может оплатить товары которые он даже не увидит.

Обман на кассе. В супермаркетах от 1 до 5 копеек просто не выдается со сдачей, эти деньги остаются у магазина. Однако есть и другая схема, когда умелый кассир умудряется не додать вплоть до гривны.

Обман на лживых скидках. Скидка должна быть только на товар, срок годности которого заканчивается, а не на просрочке. Нередко супермаркеты это делают. В некоторых супермаркетах специально завышают цены на товары, после чего объявляют о "щедрых" скидках.

Как покупателей обманывают на весе товара. В супермаркетах могут "подкручивать" весы, из-за чего покупатель даже не поймет, что он переплачивает. Помимо этого, некоторые торговые сети не учитывают вес тары и вынуждают украинцев платить не только за сам товар, а еще и за его упаковку.

Поэтому, покупателям стоит быть внимательными. Важно всегда смотреть на дату изготовления товаров, сравнивать цены, проверять чеки и не доверять кричащим о скидках ценникам.

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