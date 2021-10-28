Вечером, 27 октября в селе Владиславка Мироновского района водитель "Таврии" не справившись с управлением сбил 13-летнего мальчика.

Об этом сообщает полиция Киевской области .

Как отмечают правоохранители, удар был такой сил, что лобовое стекло разбилось вдребезги. Пострадавший ребенок с телесными повреждениями доставлен в Мироновскую районную больницу. А на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и полицейские патрули.

В последнее время, согласно данным статистики, возросло количество дорожно-транспортных происшествий, участниками которых являются дети. Поэтому сотрудники полиции напоминают водителям о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима. А также напоминают родителям, о том, что необходимо рассказывать детям о безопасном поведении на улицах.

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