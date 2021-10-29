В Украине за последние сутки зафиксировано более 26 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, среди заболевших 1824 ребенка и 491 медицинский работник. Умерло - 646 человек.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) областях и г. Киев (1616).

Всего с начала пандемии в Украине заболело 2 878 674 человека. Умерло-66 852.

В мировой статистике наша страна занимает 5-ю позицию в рейтинге по количеству новых случаев заболевания за сутки. А среди стран Европы - Украина четвертая.

С 1 ноября в Киеве начнут действовать новые правила карантина. Так, передвигаться общественным транспортом можно будет только при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, Шмигаль сделал заявление о принудительной вакцинации: "это противозаконно".

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