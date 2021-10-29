ДТП, во время которого погиб 15-летний юноша, произошло недалеко от Житомира вечером 28 октября.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По данным правоохранителей, около 18.30 на 120 км автодороги Киев-Чоп несовершеннолетний водитель мопеда "Honda", пытаясь совершить разворот на дороги, столкнулся с "Peugeot", двигавшийся в попутном направлении. Водитель мопеда от полученных травм скончался на месте ДТП.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.

Как известно, в Харькове продолжается расследование смертельного ДТП, произошедшего 26 октября. Несовершеннолетний водитель Infiniti, проезжая с бешеной скоростью перекресток на красный свет, протаранил Chevrolet. Оба автомобиля получили значительные повреждения, их буквально разорвало на части. 8-летний водитель Chevrolet скончался на месте. Трое пассажиров Infiniti сейчас находятся в больницах с травмами различной степени тяжести. Сам водитель Infiniti практически не пострадал и находится под стражей.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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