28 октября на пульт дежурного Службы спасения Закарпатской области поступило сообщение о пожаре в одном из домов сек. Плоский Поток Мукачевского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС В Закарпатской области.

"Охваченную пламенем крышу одноэтажного дома заметил водитель, проезжавший мимо дома. Он сразу позвонил по номеру 101", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехали бойцы 12-й государственной пожарно-спасательной части города Свалява и местной пожарной команды с. Поляна. По свидетельству соседей в доме должны быть люди. Поэтому, как только спасатели зашли в здание, было обнаружено тело 62-летней владелицы жилья. А после полной ликвидации пожара под завалами спасатели нашли тело 4-летнего ребенка - внука хозяйки.

Правоохранители выясняют причину возникновение пожара. Также устанавливается сумма нанесенного ущерба. Как сообщили в службе "101" огонь полностью уничтожил деревянное перекрытие и домашнее имущество.

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