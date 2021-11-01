Растаможить автомобиль на "еврономерах" по упрощенной системе украинцы смогут только до 10 ноября этого года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в своем Telegram-канале.

При этом продлевать сроки льготного оформления власти не планируют. Но существует одна категория, для которой продлены сроки льготного таможенного оформления. Так, участники боевых действий, которые находятся непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней с дня вступления в силу закона (с 15 мая 2021 года), смогут легализировать автомобиль по упрощенной схеме до 8 февраля 2022 года.

Правда, некоторые эксперты опасаются, что данная норма приведет к тому, что участники ООС растаможить не по одному авто. Ведь, до 10 ноября по предварительным оценкам, успеют растаможить чуть больше 65 тысяч "евроблях". А это составляет лишь 12 % от всего количества автомобилей с еврономерами, которые находятся на территории Украины.

Согласно действующему законодательству, автомобили ниже стандарта "Евро 2" не могут быть ни расторможены, ни вывезены с территории Украины. Попытка вывоза авто с еврономерами за границу грозит штрафом в 170 тысяч гривен или конфискацией транспорта.

Напомним, в Киеве аферисты "нагрели" украинцев на продаже несуществующих авто: "получали деньги и..."

Ранее Politeka писала, что украинцы массово страдают от пригона "евроблях", киевлянам показали мошенника: "ни денег, ни авто"