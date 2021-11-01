Украина наконец вышла на плато госпитализаций из-за COVID-19.
Об этом во время брифинга
До этого по всей стране в течение трех месяцев наблюдалось резкое увеличение заболеваемости COVID-19.
Одним из факторов, повлиявшим на уменьшение пациентов, нуждающихся в госпитализации. Министр здравоохранения назвал прививки.
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За прошедшую неделю в пункты вакцинации пришло 1 740 000 украинцев.
"Прививка приносит свои первые результаты. Шестой день подряд уровень госпитализаций в украинских больницах находится на плато после более чем трехмесячного роста", — сообщил Виктор Ляшко.
На сегодня в Украине более 17 миллионов жителей получили прививки. Среди них около семи - первую дозу, остальные - закончили полный курс вакцинации.
Больше всего прививок получили жители столицы, на втором месте - Полтавская область, на третьем - Киевская область. Однако есть регионы, где к рекомендациям Минздрава не прислушиваются. Поэтому и уровень вакцинации значительно ниже, чем по всей стране. Это Закарпатская и волынские области.
Напомним, в Минздраве сообщили, кому запрещена вакцинация: 16 причин
Как сообщала Politeka, без сертификата никуда: новые ограничения ждут украинцев с 1 ноября.