В Николаеве скончался известный хирург-проктолог Александр Гуменюк.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов.

"Своей улыбкой он мог обезоружить даже самых убеждённых противников возможности человеческих отношений между врачом и пациентом. Сегодня Боль у нас всех. У всех сотрудникох больнцы скорой медицинской помощи, где Александр Гуменюк начинал свой трудовой путь. Он учился сам, а позже учил других азам хирургической науки", — написал главврач БСМП.

Александр Гуменюк был известным в Николаеве хирургом-проктологом. Более 30 лет он занимался диагностикой, лечение и профилактикой заболеваний прямой, толстой и ободочной кишки, удалением полипов, лечением геморроя и анальных трещин и другими болезнями кишечника.

Свой трудовой путь, он начал в качестве врача-интерна больницы скорой медицинской помощи Николаева. И практически вся жизнь врача связана с этим медучреждением.

"Он был не из тех врачей, которые ищут теплые и спокойные места. Работал там, где была ургентность, адреналин приемного отделения, операционной и реанимации. Он был настоящим Фанатом неотложной хирургии. За свою одну жизнь он успел спасти сотни жизней своих пациентов. Найти друзей и единомышленников, создать семью...", — рассказал Александр Демьянов.

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