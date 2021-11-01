Три области, в которых раньше всех объявили "красную" зону карантина на сегодня демонстрируют улучшение ситуации.
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"Сейчас мы наблюдаем стабилизацию показателей по заболеваемости COVID-19 в тех регионах, которые одни из первых стали "красными". В частности, это касается Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - сообщил Виктор Ляшко.
В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что несмотря на резкое ухудшение ситуации по заболеваемости COVID-19, правительство не планирует вводить локдаун.
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"ТРЦ и заведениям питания разрешено работать без ограничений, если их работники полностью вакцинированы", - подчеркнул Денис Шмигаль.
По мнению чиновника, это является оптимальным балансом чтобы не только замедлить распространение болезни, но и не останавливать экономической активности в стране.
Также по итогам селекторного совещания было дано поручение Минэкономики, Держпродспоживслужбі и Национальной полиции активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах "красной" зоны.
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Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.
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