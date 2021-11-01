Три области, в которых раньше всех объявили "красную" зону карантина на сегодня демонстрируют улучшение ситуации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания.

"Сейчас мы наблюдаем стабилизацию показателей по заболеваемости COVID-19 в тех регионах, которые одни из первых стали "красными". В частности, это касается Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", - сообщил Виктор Ляшко.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что несмотря на резкое ухудшение ситуации по заболеваемости COVID-19, правительство не планирует вводить локдаун.

"ТРЦ и заведениям питания разрешено работать без ограничений, если их работники полностью вакцинированы", - подчеркнул Денис Шмигаль.

По мнению чиновника, это является оптимальным балансом чтобы не только замедлить распространение болезни, но и не останавливать экономической активности в стране.

Также по итогам селекторного совещания было дано поручение Минэкономики, Держпродспоживслужбі и Национальной полиции активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах "красной" зоны.

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