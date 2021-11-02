Ночью в с. Заднестрянск Ивано-Франковской области произошло ДТП. Есть погибший.
Об этом
Как сообщили спасатели, 2 ноября в 00:04 водитель легкового автомобиля не справившись с управлением, съехала на обочину и въехала в жилой дом.
На помощь пострадавшими на место происшествия прибыли спасатели г. Галич и Бурштына. Они провели все необходимые работы и освободили от "автомобильного" плена пассажира легкового авто. Однако, несмотря на быструю и слаженную спасательную операцию 34-летний житель г. Бурштын получил серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Медики доставили его в приемное отделение Галицкой ЦРБ, где он скончался.
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Горе-водитель, 29-летняя жительница г. Бурштын с политравмой и закрытой ЧМТ госпитализирована к Галицкой ЦРБ.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним,
Как сообщала Politeka, на украинской трассе пьяный водитель устроил трагическое ДТП, кадры.
Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.