Ночью в с. Заднестрянск Ивано-Франковской области произошло ДТП. Есть погибший.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Как сообщили спасатели, 2 ноября в 00:04 водитель легкового автомобиля не справившись с управлением, съехала на обочину и въехала в жилой дом.

На помощь пострадавшими на место происшествия прибыли спасатели г. Галич и Бурштына. Они провели все необходимые работы и освободили от "автомобильного" плена пассажира легкового авто. Однако, несмотря на быструю и слаженную спасательную операцию 34-летний житель г. Бурштын получил серьезные травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Медики доставили его в приемное отделение Галицкой ЦРБ, где он скончался.

Горе-водитель, 29-летняя жительница г. Бурштын с политравмой и закрытой ЧМТ госпитализирована к Галицкой ЦРБ.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

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