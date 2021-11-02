Детские COVID-сертификаты можно генерировать в приложении "Действие".
Об этом
Теперь родители детей от 12 лет, которые имеют хотя бы одну прививку, могут сгенерировать COVID-документ в "действии". Для этого нужно добавить в приложение только свидетельство о рождении ребенка.
А с 14 лет, если у ребенка есть паспорт, он может самостоятельно авторизоваться в приложении "Действие" используя чип NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
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Как добавить детский сертификат в"действие"
- необходимо авторизоваться в приложении"действие";
- добавить детское свидетельство о рождении;
- в меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты".
После этого в приложении должно появиться COVID-сертификат ребенка.
По словам михаила Федорова, в приложении "Дія" уже сгенерировано более пяти миллионов сертификатов, при чем за последние несколько дней - миллион.
Также была упрощена система получения COVID-сертификата в "действии". Если раньше нужно было действие.
Напомним,
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