Детские COVID-сертификаты можно генерировать в приложении "Действие".

Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь родители детей от 12 лет, которые имеют хотя бы одну прививку, могут сгенерировать COVID-документ в "действии". Для этого нужно добавить в приложение только свидетельство о рождении ребенка.

А с 14 лет, если у ребенка есть паспорт, он может самостоятельно авторизоваться в приложении "Действие" используя чип NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Как добавить детский сертификат в"действие"

необходимо авторизоваться в приложении"действие";

добавить детское свидетельство о рождении;

в меню "Услуги" выбрать "COVID-сертификаты".

После этого в приложении должно появиться COVID-сертификат ребенка.

По словам михаила Федорова, в приложении "Дія" уже сгенерировано более пяти миллионов сертификатов, при чем за последние несколько дней - миллион.

Также была упрощена система получения COVID-сертификата в "действии". Если раньше нужно было действие.

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