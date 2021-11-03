Во вторник, 2 ноября, на трассе Киев-Харьков произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем.
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Около 22.00 возле села Абазовка на Полтавщине столкнулись грузовой и легковой автомобили.
Как стало известно, Skoda Octavia на большой скорости врезалась в грузовик, который двигался впереди. Скорость и удар были настолько сильными, что кузов легковушки практически по крышу ушел под грузовик. В Skoda Octavia со слов свидетелей находились мужчина и женщина. Однако для того, чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось деблокировать автомобиль. Один человек был мертв, а другой с многочисленными ранениями доставлен в больницу.
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На месте происшествия работало несколько экипажей полиции, две бригады скорой помощи и спасатели. Авария произошла на трассе международного значения и автомобильных пробок на время ДТП не наблюдалось
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
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