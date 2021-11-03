В ближайшее время еще три региона Украины могут оказаться в красной зоне карантина.
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На сегодня, уже 16 областей Украины пересекли границу "красной зоны". В Волынской, Харьковской и Тернопольской областях сложилась крайне неблагоприятная эпидобстановка. Поэтому эти регионы могут "покраснеть" в ближайшее время.
Виктор Ляшко отметил, что побороть болезнь можно не только высокими темпами вакцинации, что наблюдается сейчас, но и строгим соблюдением карантинных ограничений.
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В регионах, где установлен "красный" уровень епіднебезпеки, работают специальные мобильные группы, которые следят за соблюдением противоэпидемических норм.
Вчера, 2 ноября, депутаты Верховной рады Украины приняли ряд законодательных актов, ужесточающих ответственность за изготовление. распространение т использования поддельных СOVID-сертификатов.
Напомним, ситуация с ковидом улучшилась в трех областях: что решили в Минздраве
Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.