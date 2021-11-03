В четверг, 4 ноября, по всей территории Украины ожидается густой туман. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
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По прогнозам синоптиков, ночью и утром на большей части Украины 4 ноября будет густой туман. При этом видимость 200-500 м. Объявлен желтый, первый уровень опасности. В западных областях ожидаются единичные осадки. Во Львовской, Волынской и Ровенской областях синоптики прогнозируют дожди.
Особенно опасным туман является для водителей. Поэтому специалисты службы по чрезвычайным ситуациям рекомендуют во время вождения придерживаться следующих правил:
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- снижать скорость движения, включать противотуманные фары (в случае наличия) вместе с ближним светом;
- следить за соблюдение безопасной дистанции с другим транспортом;
- не совершать резких маневров.
По прогнозам народных синоптиков, последний месяц осени будет аномально теплым. В северных и восточных регионах температура воздуха ожидается на 3-4 градуса больше, чем климатические нормы. В ноябре также будет много дождей и туманов.
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