2 ноября в селе Остров Тернопольской области был сбит 11-летний ребенок.
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К полицейским обратилась женщина, которая рассказала, что в селе произошло ДТП и есть пострадавший ребенок. Как удалось выяснить оперативникам, которые выехали на место происшествия, неизвестный водитель автомобиля марки ВАЗ, при совершении обгона, задел девочку, которая стояла на обочине дороги. Совершив ДТП, водитель с места происшествия скрылся.
Несовершеннолетняя жительница села получила многочисленные травмы лица и головы. Бригадой скорой помощи она была доставлена в областную детскую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести и, самое главное, ее жизни ничего не угрожает.
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В то же время правоохранители в первую очередь начали разыскать виновника ДТП. В ходе розыскных действий выяснилось, что наезд на девочку совершил 47-летний местный житель.
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