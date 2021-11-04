2 ноября в селе Остров Тернопольской области был сбит 11-летний ребенок.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

К полицейским обратилась женщина, которая рассказала, что в селе произошло ДТП и есть пострадавший ребенок. Как удалось выяснить оперативникам, которые выехали на место происшествия, неизвестный водитель автомобиля марки ВАЗ, при совершении обгона, задел девочку, которая стояла на обочине дороги. Совершив ДТП, водитель с места происшествия скрылся.

Несовершеннолетняя жительница села получила многочисленные травмы лица и головы. Бригадой скорой помощи она была доставлена в областную детскую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести и, самое главное, ее жизни ничего не угрожает.

В то же время правоохранители в первую очередь начали разыскать виновника ДТП. В ходе розыскных действий выяснилось, что наезд на девочку совершил 47-летний местный житель.

Полицейские начали уголовное производство по со статьей 286 УК Украины. Сейчас проверяются все обстоятельства дтп.

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