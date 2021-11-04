На Полтавщине работники уголовного преступления раскрыли два жутких убийства.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Первое жуткое преступление произошло в одном из сел Миргородского района. 52-летний местный житель во время семейного конфликта забил родную мать. А потом собственноручно похоронил ее во дворе собственного дома. Сначала он рассказывал, что 79-летняя женщина долго болела и умерла естественной смертью.

Однако, когда правоохранители раскопали тело, то увидели многочисленные телесные повреждения туловища и лица. А медицинская экспертиза выявила более 25 сломанных ребер.

Второе убийство произошло на территории Кобелякского района. Там к сотрудникам полиции обратился 52-летний мужчина. он сообщил, что нашел обоих своих родителей мертвыми. Как выяснили правоохранители, пожилые люди умерли от рук собственного сына. Ссора между родными началась после распития спиртных напитков. Сын сильно избил родителей. От чего мужчины умер сразу, а мать злоумышленник облил горючим веществом и поджег.

К правоохранителям обратился. потому что хотел отвести от себя подозрение.

Оперативниками были задержаны оба фигуранта жутких убийств.Сейчас продолжаются досудебные расследования и решается вопрос относительно сообщения о подозрениях и избрании мер пресечения.

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