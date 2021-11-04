На прошлой неделе в Кривом Роге охраной КП "Скоростной трамвай" были задержаны трое 11-летних девушек, которые разрисовали вагон трамвая.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Транспорт Кривого Рога".

На место происшествия сразу вызвали полицию и родителей несовершеннолетних задержанных. Сотрудники правоохранительных органов сразу начали составлять соответствующие материалы.

Однако отец одной правонарушительницы изъявил желание разрешить конфликт мирным путем. Поэтому на этой неделе родители вместе с дочкой полностью вымыли разрисованный трамвайный вагон.

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Однако и другие участницы инцидента без наказания не останутся. Как рассказали в КП "Скоростной трамвай" сейчас решается вопрос о привлечении родителей к ответственности и взыскания причиненного вреда предприятию.

На Харьковщине малолетние вандалы разбили памятник погибшим во Второй мировой войне. По словам свидетелей, сначала Подростки 14-16 лет распивали спиртные напитки, а потом уже решили "развлечься". В результате таких "детских игрушек" поврежден забор и плитка, отбита часть монумента.

Напомнить, вандалы разгромили любимое место отдыха харьковчан.

Как сообщала Politeka, вандалы надругались над памятником украинским защитникам.