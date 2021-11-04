Виновнику грозит до 8 лет за решеткой

3 ноября в 22.40 в полицию поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на южном подъезде к городу Чернигову.

Как сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области, вблизи села Колычевка столкнулись два автомобиля - выжить в результате ДТП смогли не все.

Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что 20-летний житель одного из сел Черниговского района, управляя автомобилем Renault, двигался со стороны Количевки в направлении Чернигова. Он столкнулся со встречным автомобилем "ВАЗ", которым управлял 56-летний житель Черниговщины.

В результате аварии водитель "ВАЗ" от полученных телесных травм погиб, а 34-летний пассажир этого автомобиля был госпитализирован. Авто обоих водителей превратились в металлолом, а части метала от удара разбросало по асфальту.

Следователь открыл производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В рамках производства назначен ряд экспертиз.

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