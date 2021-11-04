Уже после 20 ноября украинцев ожидает значительное снижение температур. Вероятно, именно в этот период выпадет первый снег.
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В ноябре температура будет держаться в пределах среднемесячной нормы. В большинстве регионах минусовой температуры не ожидается. В конце месяца вероятно пойдет снег, но он не продержится долгой. Первые морозы ударят ближе к концу месяца.
"В декабре, по прогнозам синоптиков, будет держаться в пределах нормы и составит от -2 до - 3 градусов по Цельсию", — рассказала Мартазинова.
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А вот на Новый Год и Рождество, по прогнозам синоптиков, будут сильные морозы до -15 градусов. Однако снега в праздничные дни ждать не стоит. Ведь столбик термометра будет колебаться от +5 до -15 градусов.
"В период с 31 декабря по 10 января по всей территории Украины снежного покрова не будет", - спрогносувала Мартазинова.
Как отметила заведующая отдела климатических исследований, в первые месяцы нового года прогнозируется как сильные морозы, так и оттепели. Но в феврале следует ожидать сильные снегопады.
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