За долги и злостную неоплату штрафов могут забирать авто прямо на улице.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Изымать автомобили работники Государственной исполнительной службы у водителей, которые систематически не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах. По словам замминистра сначала нововведения сначала "проработают" в Харькове и Киеве. А дальше новые правила распространятся по всей территории Украины.

Недорогой эвакуатор в Киеве

"Триггером к такой радикальной позиции Минюста по делам в отношении должников, которые не платят штрафы за нарушение ПДД из - за значительного превышения скорости, стали резонансные ДТП в Харькове", - заявил Андрей Гайченко.

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Как выяснили правоохранители, скорость автомобиля, повлекшего аварию 26 октября в Харькове, превышала 180 км/ч.

автомобиль, эвакуатор

По сообщению Андрея Гайченко, на сегодня условной "цифрой реагирования" избран превышение скорости в 150 км в час. Поэтому в случае неуплаты штрафа, работники исполнительной службы совместно с работниками МВД будут изымать автомобили за долги.

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