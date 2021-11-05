В Днепре нетрезвый мужчина разбил окно в трамвае и подрался с пассажирами.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Как стало известно, инцидент произошел 4 ноября около 15 часов. Пьяный хулиган сначала разбил окно в вагоне трамвая, а затем начал приставать к другим пассажирам. Между ними завязалась драка. Однако людям все-таки удалось приструнить задиру и связать его. На место происшествия была вызвана полиция.

Полицейские задержали пьянчугу и отвезли в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств. Из-за инцидента на некоторое время было прекращено движение трамваев.

В Одессе пьяный дебошир не дает покоя целой семье. Люди жалуются, что к ним постоянно приходит сосед навеселе. Скандалит, ругается матерными словами, пытается рубить топором входную дверь.

Люди пожаловались, что сосед приходит в пьяном угаре под их квартиру, скандалит, ругается матерными словами и даже пытался рубить топором входную дверь. Во время скандалов семья вызывает полицию. Однако даже правоохранители не могут справиться с дебоширом.

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