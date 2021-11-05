В Николаеве, родственники больной ковидом пытались силой захватить жизненно необходимый кислород.

По это на своей странице сообщила главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова.

Чп произошло в ночь на 5 ноября в медучреждении. Как рассказала главный врач больницы Светлана Федорова, сначала на территории ворвались люди, которые назвались представителями частной скорой помощи. Сломав шлагбаум, начали выбивать двери приемного отделения, требуя кислорода.

На то время в центре находились дежурный врач, медсестры и санитарка. Все женщины - справиться с агрессивно настроенными людьми они не смогли. В больнице есть "тревожная кнопка", поэтому полиция была вызвана немедленно.

Впоследствии к зданию медучреждения подъехала машина без каких-либо опознавательных знаков. И был ли ней хотя бы один медик не известно.

"В салоне авто находилась больная женщина в агональному состоянии, с сатурацией 35. В так называемой частной быстрые не было условий для транспортировки, ни кислорода. Хотя все врачи знают, что в таком состоянии больных нельзя перевозить", - рассказывает Светлана Федорова.

Выяснилось, что сначала женщину направила в Новобугскую центральную районную больницу. Но в медучреждении нет ни кислорода, ни медперсонала, который может оказывать реанимационную помощь. Поэтому родственники больной не стали ждать печальной развязки и начали действовать вышеупомянутым путем.

Как подчеркнула главный врач медучреждения, с нарастания социального напряжения она просила предоставить охрану больницы или поставить пост патрульных. Однако этого не было сделано. Даже после инцидента дежурный врач просила полицию остались хотя бы до утра, однако правоохранители уехали, мол, приедем, когда вас будут убивать.

"Защитит нас от отчаянных и разъяренных родственников тех пациентов, которые умирают из-за вашего непоправления, недоорганизации, и полного НЕДО во всем", - обратилась к правоохранителям Светлана Федорова

По словам Светланы Федоровой, к ней ежедневно поступает сотни звонков и сообщений о помощи в госпитализации или с просьбами дать кислород.

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