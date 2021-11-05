В Харькове избили мужчину, когда тот пытался освободить привязанную к дереву собаку.
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По сообщению местных жителей, животное длительное время просидела привязанной к дереву. Хозяина рядом с ней не было.
"На горячую линию нашей организации поступил вызов, о том, что возле метро "Тракторный завод" сидит привязанная собака. За длительное время хозяин так и не появился", - рассказали в зоозащитной организации
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Поэтому зооактивисты из Animal Rescue Kharkiv приняли решение и приехали на место инцидента чтобы вызволить собаку породы алабай.
Когда один из спасателей приблизился к животному и попытался освободить собаку, появился неизвестный мужчина. Он сразу начал вести себя неадекватно, отобрал собаку и избил спасателя.
По информации сотрудников Animal Rescue Kharkiv. неизвестный мужчина якобы является владельцем алабая. Он забрал животное и убежал. Однако спасатель-зооактивист написал заявление в полицию об избиении.
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