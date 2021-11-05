В Чернигове задержали женщину, которую подозревают в мошенничестве по схеме «ваш родственник в беде».

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черниговской области.

Как выяснилось, последней жертвой мошенников стала 11-летняя девочка. В то время, когда она находилась дома одна, на стационарный телефон позвонили. Как только ребенок взял трубку, ее сразу начали запугивать: вроде бы на ее маму наложено проклятие, из-за которого она умрет.

Для "спасения" мамы, девочка должна была собрать все драгоценности и сбережения, а после выбросить их в окно. Четь позже их подобрала неизвестная женщина.

Как выяснили правоохранители в течение октября-ноября в Чернигове были обмануто пятеро пожилых местных жителя. Им также звонили на стационарные телефоны и сообщали, что близкие попали в ДТП. Потом к ним приходила неизвестная женщина и собирала средства чтобы "решить вопрос" или "на покупку лекарств". Таким образом мошенники выманили у черниговцев более 200 тысяч гривен.

Сотрудниками Черниговского районного управления юстиции задержана 35-летняя безработная жительница Чернигова. Сейчас правоохранители устанавливают сообщников и проверяют ее на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в области.

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