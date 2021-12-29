Французский астролог, алхимик и предсказатель Мишель Нострадамус оставил после себя немало работ, в которых можно найти предсказания на 2022 год.

Об этом рассказали в издании Daily Mail. Нострадамус написал книгу предсказаний в 1555 году - в ней якобы предсказано, что человечеству в 2022 году грозят наводнения, засухи, массовый голод и удар астероида.

В своих трудах Нострадамус часто упоминал библейские выражения, которые трактуют уже много десятилетий. Он неоднократно предупреждал о сильных климатических изменениях, голоде и вспышках различных заболеваний.

Предсказания на 2022 год

В книге Нострадамуса упоминается изменение климата, от которого "рыба сварится прямо в реках". Он предупредил, что на планету упадет многолетняя засуха, а после начнутся "великие наводнения", которые опустошат народы.

Падение астероида на планету, которое приведет к огромной гибели людей предсказывал не только Нострадамус. Почти ежегодно астероиды пролетают мимо Земли, но расстояние обычно не представляет опасности для нашей планеты.



По словам предсказателя, мировой кризис приведет к сильной инфляции. А последствием станет сильный голод на планете. Люди начнут бороться за природные ресурсы.

В пророчествах Нострадамуса нашли четверостишие о том, что в 2022 году может произойти ужасное землетрясение. Астролог писал о "беде" в глубинах Азии, которая случится в середине дня и может нанести ужасный вред и привести к гибели людей.



Напомним, Нострадамус довольно точно предсказал некоторые из самых грандиозных событий.

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