Сейчас Украина показывает всему миру, что этот характер свободного человека - вот он здесь.

Об этом заявил российский оппозиционный журналист Александр Невзоров в интервью Дмитрию Гордону.

"Я абсолютно уверен, что Украина в течение долгого времени будет самой популярной мира - она ею уже стала. Удивительно, до какой степени в единодушии мир в понимании в понимании украинской трагедии и в преклонении перед мужеством украинцев" - говорит Невзоров.

"Украина признается Европой свободной страной и в ней есть то, чего нет в никаких голландиях - есть мужество. Я подозреваю, оно и в Голландии есть - она просто далековата от россии и туда еще не прилетала ни одна путинская ракета. Но тем не менее Европа считает себя ослабленной, избыточно толерантной", - добавил он.

"Сейчас Украина показывает, что этот характер свободного человека - вот он здесь! Вот за это путин на вас напал - не за то, что ему мерещатся нацисты. До него наконец дошло, что в Украине случилась революция. Что в Украине показали и создали прецедент того, что диктатора можно взять и сломать об коленку. Он надеялся, что вы затоните в коррупционном г*вне, что вас разберут на детали соседи, сами станите подобием совка", - утверждает журналист.

Напомним, с начала войны Украину покинули почти 4 миллиона человек

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