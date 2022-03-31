Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на официальной странице приложения «Дія» в телеграм-канале.
«Сегодня программа поддержки украинцев из населённых пунктов, где ведутся активные боевые действия, завершается. Успейте подать заявку в течение дня (31.03), чтобы получить 6500 грн от государства», - подчеркивиется в сообщении.
Также напоминаются об условиях получения денежной помощи. Деньги могут получить:
ФЛПы всех групп, уплативших ЕСВ за 4 квартал 2021 года; наемные работники, за которых уплачено ЕСВ за 4 квартал, кроме работников организаций, получающих средства из Государственного бюджета Украины; ФЛПы, не находящиеся в состоянии прекращения/реорганизации/ликвидации.
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Услуга доступна в таких областях Украины: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская, Киевская и Киев.
Деньги можно тратить без ограничений. Кроме того, их можно снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.
Нагадаємо, за кожного працевлаштованого переселенця роботодавець отримуватиме 6500 гривень на місяць.
Цю суму платитимуть впродовж перших двох місяців з моменту працевлаштування. Для цього власнику бізнесу треба подати заявку до Державної служби зайнятості або ж зареєструвати дані працівника через портал «Дія».
Також Politeka.net писала, що українцям безкоштовно передадуть продукти.
Крім того Politeka.net сообщала, что Невзоров объяснил, почему Украина станет самой популярной на долгое время.