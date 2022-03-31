Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине запасов продовольствия хватит на несколько лет. По словам главы правительства, Украина сформировала серьезные стратегические запасы еды, так что проблем с продовольствием не будет. О этом Шмыгаль рассказал на своем брифинге.
"Запустили программу бесплатной раздачи ключевых социальных продуктов в прифронтовых городах. Государство покупает более 10 таких продуктов и дальше раздает людям. Это также и поддержка украинского производителя – поддержка нашей пищевой промышленности", - отметил премьер-министр.
Также Денис Шмигаль сообщил, что посевная началась уже в 11-ти областях. Он добавил, что государство предоставило аграриям средства на закупку всего, что нужно для этого. Кредиты под 0%.
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