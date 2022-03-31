Как пишет Politeka.net, украинцы продолжают активно защищаться от российских оккупационных войск. Защитники не только остановили наступление, но и идут в контрнаступление по ряду направлений. Стало известно об отходе части российских войск, которые стояли в Чернобыльской зоне. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на белорусского журналиста.

"Со стороны Чернобыльской зоны в сторону Брагина по трассе Р-35 двигалась колонна из около 100 единиц техники Вооруженных сил России с отметкой "V", - было сообщено и продемонстрирована карта отхода войск.

Также было указано, что в колонне была РСЗО "Град", грузовики "КамАЗ" и "Урал", а также БТР.

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