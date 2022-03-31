В 2014 году взял академотпуск и ушел на фронт, с тех пор защищает Украину на передовой.

Младший лейтенант Игорь Дикун в бою в Ирпене уничтожил одиннадцать рашистов и сжег вражескую БМД. О защитнике Украины пишет информагентство Минобороны АрміяInform.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге младшему лейтенанту Игорю Дикуну было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Игорь Дикун родился в городе Борщев Тернопольской области. В семье не было военных. В школе занимался спортом, любил футбол. Затем начал заниматься пауэрлифтингом, в 2012-2013 годах брал первые места в региональных соревнованиях. Среди школьных предметов любил историю, особенно историю казачества.

"До сих пор не понимаю, почему Сагайдачный не сжег Москву. Но теперь у нас есть шанс решить эту проблему с Московией. Как они говорят - "окончательно», потому что мы слишком им поперек глотки с нашим духом свободолюбия", — говорит Игорь Дикун.

В 2014 году, когда был студентом Львовского государственного университета внутренних дел, взял академотпуск и ушел на фронт.

Желание стать офицером появилось в 2018 году. Поэтому в 2020 году после получения юридического образования поступил во Львовскую национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра. Академию окончил с отличием, получив офицерское звание "младший лейтенант".

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