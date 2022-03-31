В Луганской области украинские военные уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники и штаб кадыровцев. Об этом сегодня сообщил председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай в социальных сетях, на слова которого ссылаются в Телеграм-каналах.

Сейчас оккупанты смещают свои силы на Донецкое и Луганское направления, проводится перегруппировка, при этом войска РФ ведут плотный огонь по населенным пунктам Луганщины с использованием авиации, тяжелой артиллерии, минометов и т.д.

"Вчера вечером накрыли артиллерией огромное скопление техники, несколько десятков единиц и штаб чеченцев", - отметил Гайдай.

Сообщается также, что военная ситуация на Луганщине обостряется, 30 марта Попасну атаковала российская авиация, Лисичанск – артиллерия и РСЗО.

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«Наша бригада конкретно обоср*лась… Потери есть, раненых много… Тут вся армия тупая, дебилы просто. Вообще мы тут на хрен не нужны…» - говорит оккупант. Далее парень признает силу ВСУ и отмечает, что русским военным с украинцами не справиться.

Напомним, Оккупанты в Херсоне похитили священника украинской церкви: представились сотрудниками "милиции".

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