В Луганской области украинские военные уничтожили несколько десятков единиц вражеской техники и штаб кадыровцев. Об этом сегодня сообщил председатель Луганской ОВ Сергей Гайдай в социальных сетях, на слова которого ссылаются в Телеграм-каналах.
Сейчас оккупанты смещают свои силы на Донецкое и Луганское направления, проводится перегруппировка, при этом войска РФ ведут плотный огонь по населенным пунктам Луганщины с использованием авиации, тяжелой артиллерии, минометов и т.д.
"Вчера вечером накрыли артиллерией огромное скопление техники, несколько десятков единиц и штаб чеченцев", - отметил Гайдай.
Сообщается также, что военная ситуация на Луганщине обостряется, 30 марта Попасну атаковала российская авиация, Лисичанск – артиллерия и РСЗО.
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«Наша бригада конкретно обоср*лась… Потери есть, раненых много… Тут вся армия тупая, дебилы просто. Вообще мы тут на хрен не нужны…» - говорит оккупант. Далее парень признает силу ВСУ и отмечает, что русским военным с украинцами не справиться.
Напомним, Оккупанты в Херсоне похитили священника украинской церкви: представились сотрудниками "милиции".
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