Во время движения вражеской колонны военный точным выстрелом остановил первую бронированную машину Рысь 34-й отдельной мотострелковой бригады.

Главную машину колонны российских захватчиков успешно подбил николаевский снайпер, а также взял в плен российского офицера. Об этом в Фейсбуке сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей вражеской колонны, чем сразу воспользовались воины десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать оккупантов.

«Так, снайпер разведывательного подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины Николай Б., во время выполнения боевого задания в районе одного из населенных пунктов Николаевской области, проявил навыки во владении штатным оружием» - сообщается в заявлении.

Во время движения вражеской колонны военный точным выстрелом остановил первую бронированную машину Рысь 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) ВС российской федерации.

Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск российской федерации.

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При этом дельцы представлялись представителями территориальной обороны Одесской области и брали за каждого переправленного волонтера от 10 до 12 тыс. долларов.

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