Главную машину колонны российских захватчиков успешно подбил николаевский снайпер, а также взял в плен российского офицера. Об этом в Фейсбуке сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей вражеской колонны, чем сразу воспользовались воины десантно-штурмового подразделения, которые из гранатометов и пулеметов начали расстреливать оккупантов.
«Так, снайпер разведывательного подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШУ ВС Украины Николай Б., во время выполнения боевого задания в районе одного из населенных пунктов Николаевской области, проявил навыки во владении штатным оружием» - сообщается в заявлении.
Во время движения вражеской колонны военный точным выстрелом остановил первую бронированную машину Рысь 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) ВС российской федерации.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Оккупанты ударили ракетами по воинской части на Днепропетровщине: что известно о жертвах
Бойцы, которых РФ притащила из Абхазии, уже не причинят зла: "Получили купоны на СПА-процедуры в аду"
В ближайшие дни: в разведке Британии предупредили, к чему готовится враг под Киевом
Новые выплаты, украинцам раздадут по 6 500 тыс. гривен: кто имеет право и как получить
Остановка передового автомобиля вызвала пробку для движения всей остановившейся колонны. Также в этом бою Николай Б. захватил в плен офицера оккупационных войск российской федерации.
Ранее в Одесской области ГБР и пограничники задержали четырех местных жителей.
Они организовали нелегальную переправку лиц призывного возраста в Молдову, выдавая их за волонтеров.
При этом дельцы представлялись представителями территориальной обороны Одесской области и брали за каждого переправленного волонтера от 10 до 12 тыс. долларов.
Напомним, в Одессе патрульные изымают автомобили: кто из водителей в зоне риска.
Кроме того Politeka.net писала, что Турция помогла Одессе и Николаеву спастись.
Также Politeka сообщала, что шторм разгуляется у берегов Одесчины: в регионе объявлен желтый уровень опасности.