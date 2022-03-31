Заместитель командира полка "Азов", который сейчас защищает Мариуполь, призвал к деблокаде города.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 36-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Самым сложным направлением остается Мариуполь, где враг полностью блокировал город. Заместитель командира полка "Азов" снова записал обращение с призывом деблокировать город.

"Мы уверены, что операция с деблокации Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Но если она не произойдет, то это войдет в историю как большой позор и еще один Батурин", - заявил украинский защитник.

До этого в интервью Дмитрию Гордону командир "Азова" заявил, что деблокировать Мариуполь возможно.

"Все солдаты сражаются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается прежним: эту операцию провести реально и возможно, мы ждем уже больше 30 дней", - заявил командир полка.

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