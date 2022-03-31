Об этом, как пишет Politeka.net на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Находясь в Харькове, Кубраков сообщил, что в городе разрушено почти 1300 жилых многоэтажных домов, 70 школ, 54 садики, 16 больниц.

"Аналогичному масштабу разрушений подверглись и другие города в зоне боевых действий. Мы имеем точные данные по конкретным потерям - Россия обязательно будет платить для восстановления страны", - заверил министр.

Также Кубраков сообщил, что проектирование новых домов, которые появятся в Украине в будущем, должно происходить с опытом войны.

«Уже с укрепленным подземным паркингом (наподобие того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий», – хоукс добавил Кубраков.

Напомним, в приложении "Действие" можно подать заявку о поврежденном жилье во время полномасштабного вторжения рф в Украину.

Так, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, украинцы могут подать заявку, если у них поврежден: частные дома (усадебные, дачные и садовые), квартиры, другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

В то же время украинские дипломаты работают над схемой, по которой Украина получит арестованные во всем мире активы оккупантов в виде компенсации за ущерб, нанесенный нам России во время военных действий.

Об этом сообщил глава украинской делегации Давид Арахамия в интервью украинским телеканалам.

Напомним, ВСУ освободили два населенных пункта на Черниговщине.

Также Politeka.net писала, что Париж и Берлин жестко ответили Путину.