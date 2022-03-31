В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщают, что в Беларуси начались репрессии из-за объявленной "рельсовой войны".

"Все силы преступного режима направлены на поиск виновных в диверсиях железной дороги. Только на этой неделе "ручные псы" лукашенко из КГБ Беларуси задержали уже более 30 работников железной дороги", - говорится в сообщении.

Известно, что жертвами преступных действий становятся люди, которых угрозами заставляют записывать видео, где они признаются в "совершенном" и раскаиваются. Затем это видео используют для устрашения других работников железной дороги и людей, которые выступают против агрессии россии.

"Самопровозглашенный президент Беларуси лукашенко очень боится быть наказанным россией за проигрыш в этой войне. И бояться действительно стоит. А белорусским партизанам мы благодарим за работу", - подытожили в сообщении.

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