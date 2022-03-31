Украинские военные нанесли врагу значительные потери 31 марта. Об сообщает волонтерский проект InformNapalm.

"Сегодня был просто феноменальный день. Чрезвычайно большие потери противника (зафиксированные с помощью OSINT). Просто вчитайтесь и осознайте насколько это много», - говорится в сообщении.

Согласно данным разведки на основе открытых источников (OSINT) потери оккупантов в Украине 31 марта составили:

Танки: 22

БМП: 24 (рекорд)

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БТР: 5

БМД: 6

МТ-ЛБ: 4

БРЭМ-1: 1

БТС-4А: 1

КШМ на базе БТР: 1

Бронеавтомобиль "Тигр": 1

БМ-21 "Град": 1

САУ: 3

ЗСУ "Шилка": 2

Авто: 7

Также ранее сегодня сообщалось, что в Черниговской области украинские военные уничтожили очередную колонну российских оккупантов.

На Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта - Лукашевку и Слободу. Властям наконец-то удалось привезти в эти села гуманитарную помощь.

Напомним, оккупанты поплатились за удары по Харьковщине: «Украинской армии удалось уничтожить четыре самолета»

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