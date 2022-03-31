Украинские военные нанесли врагу значительные потери 31 марта. Об сообщает волонтерский проект InformNapalm.
"Сегодня был просто феноменальный день. Чрезвычайно большие потери противника (зафиксированные с помощью OSINT). Просто вчитайтесь и осознайте насколько это много», - говорится в сообщении.
Согласно данным разведки на основе открытых источников (OSINT) потери оккупантов в Украине 31 марта составили:
Танки: 22
БМП: 24 (рекорд)
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БТР: 5
БМД: 6
МТ-ЛБ: 4
БРЭМ-1: 1
БТС-4А: 1
КШМ на базе БТР: 1
Бронеавтомобиль "Тигр": 1
БМ-21 "Град": 1
САУ: 3
ЗСУ "Шилка": 2
Авто: 7
Также ранее сегодня сообщалось, что в Черниговской области украинские военные уничтожили очередную колонну российских оккупантов.
На Черниговщине ВСУ освободили два населенных пункта - Лукашевку и Слободу. Властям наконец-то удалось привезти в эти села гуманитарную помощь.
Напомним, оккупанты поплатились за удары по Харьковщине: «Украинской армии удалось уничтожить четыре самолета»
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