"Просто вчитайтесь и осознайте насколько это много"

Украинские военные нанесли врагу значительные потери 31 марта. Об сообщает волонтерский проект InformNapalm.

"Сегодня был просто феноменальный день. Чрезвычайно большие потери противника (зафиксированные с помощью OSINT). Просто вчитайтесь и осознайте насколько это много», - говорится в сообщении.

Согласно данным разведки на основе открытых источников (OSINT) потери оккупантов в Украине 31 марта составили:

Танки: 22

БМП: 24 (рекорд)

БТР: 5

БМД: 6

МТ-ЛБ: 4

БРЭМ-1: 1

БТС-4А: 1

КШМ на базе БТР: 1

Бронеавтомобиль "Тигр": 1

БМ-21 "Град": 1

САУ: 3

ЗСУ "Шилка": 2

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Также ранее сегодня сообщалось, что в Черниговской области украинские военные уничтожили очередную колонну российских оккупантов.

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Напомним, оккупанты поплатились за удары по Харьковщине: «Украинской армии удалось уничтожить четыре самолета»

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