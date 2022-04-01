На Херсонщине освобождены 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила группировка войск "Юг" Вооруженных Сил Украины на своей официальной странице в Фейсбук.
«Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировки войск "Юг" были освобождены следующие населенные пункты на Херсонщине: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригорьевка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово», - говорится в сообщении.
Также украинские военные создали условия, чтобы местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания).
В свою очередь жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают защитников.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Авто почернели от огня: появились подробности и кадры с места расстрела волонтеров
Идут в контратаку: в Генштабе сообщили об успехах ВСУ и потерях противника
Идет отбор сотрудников прокуратур и судов: какую судьбу готовят оккупанты для Херсона
У россиян оборвались возможности атаковать Одессу с моря: данные разведки Британии
Отмечается, что проводя операции по освобождению данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось "трофейной" техникой. На их счету находятся танки Т-64 ( с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБу.
Напомним, глава армии Британии рассказал о катастрофических ошибках Путина в Украине
Как сообщала Politeka, ВСУ отбили семь вражеских атак на двух направлениях: уничтожены танки и артиллерийские системы
Также Politeka писала, что ВСУ нанесли врагу рекордные потери: "сегодня был просто феноменальный день»