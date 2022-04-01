Местное население наконец может получить медикаменты и продукты питания.

На Херсонщине освобождены 11 населенных пунктов, которые полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила группировка войск "Юг" Вооруженных Сил Украины на своей официальной странице в Фейсбук.

«Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировки войск "Юг" были освобождены следующие населенные пункты на Херсонщине: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригорьевка, Тополиное, Князевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово», - говорится в сообщении.

Также украинские военные создали условия, чтобы местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания).

В свою очередь жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают защитников.

Отмечается, что проводя операции по освобождению данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось "трофейной" техникой. На их счету находятся танки Т-64 ( с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБу.

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